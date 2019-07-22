"مرضتش تديني فلوسي".. كواليس مصرع سمسارة من الطابق الخامس في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اتصال هاتفي دار بين محام وسمسارة عقارات اتفقا على حضور الأخيرة إلى مكتب الأول بمنطقة الدقي؛ لإنهاء بعض الشئون المالية القائمة بينهما، لكن انتهى الأمر بمصرع السيدة من الطابق الخامس.

السابعة مساء أمس الأحد، تلقى العقيد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بدائرة المركز.

وجه العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بسرعة انتقال قوة تحت إشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة.

معانية المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، توصلت إلى أن الجثة لسمسارة عقارات تبلغ من العمر 50 سنة، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار كسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من الطابق الخامس.

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جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي معاون مباحث الدقي كشفت غموض ما دار تلك الأمسية، وتبين حضور المتوفاة إلى مكتب محامي بينمها علاقة عمل في مجال إيجار الوحدات السكنية بنطاق الحي الراقي "الدقي"؛ لإنهاء خلف مالي.

وتحفظ الرائد "العباسي" على المحامي الذي أقر بصحة التحريات، وأنه أجبر السمسارة على توقيع إيصالات أمانة واحتجزها داخل غرفة بمساعدة صديقه "مرضتش تديني فلوسي" منوها بأن قيمة المبالغ محل الخلاف تقدر بنحو 40 ألف جنيه.

وقال المحامي إنه فوجئ بسقوط السمسارة في أثناء محاولتها الهرب عبر الشرفة، واختل توازنها لتسقط جثة هامدة في الحال.

وألقت قوات الأمن القبض على المحامي وصديقه وحارس العقار أيضا باعتباره شاهد على الواقعة وإحضاره "بصامة" لمساعدة المتهمين الأول والثاني في إجبار المتوفاة على توقيع إيصالات الأمانة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.