رسميًا.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات الأفراد وفتح باب التظلمات لمدة 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات أفراد وأمناء الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية 2019.

وأرسل قطاع شؤون الأفراد الكشوف إلى مديريات الأمن والقطاعات تمهيدًا لتنفيذ القرار، في ضوء المعايير الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية.

وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن الوزارة أعلنت عن فتح باب التظلمات لمدة 3 أيام بداية اليوم الاثنين.

وتضمنت أبرز ملامح الحركة، نقل الأفراد العاملين بمديريات الأمن، أن يكون أمضى 10 سنوات بالعمل بالمنطقة المركزية، أو 5 سنوات بشمال الصعيد، أو 3 سنوات بشمال سيناء والمناطق النائية، وأن تكون آخر 3 تقارير بتقدير امتياز، وألا يكون الفرد محالا لمجلس تأديب، والسماح بنقل العاملين بالإدارات والمصالح ممن مضى عليهم بالعمل بجهة عملهم 10 سنوات أو أكثر بحيث يتم نقلهم إلى مديريات الأمن.

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ووضعت وزارة الداخلية معايير لتقييم الأفراد نفسيًا، لبيان مدى استمرارهم في الخدمة أو إنهائها، وشكلت لجنة تقييم أفراد الشرطة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد اللواء أحمد الطباع.

وضمت اللجنة في عضويتها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية، ومدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، ومدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، ومدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، ومدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، ومدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام، بالإضافة إلى أستاذين من الجامعات، أحدهما تخصص نفسي، والثاني تخصص أمراض عصبية، يرشحهما المجلس الطبي لهيئة الشرطة، وأحد الاستشاريين في العلوم الاجتماعية، واللجنة تضم إلى عضويتها من تراه لمعاونتها في القيام باختصاصها، دون أن يكون له صوت معدود.

وتم إحالتهم للمعاش كل من تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عامًا بسبب عدم الصلاحية أو الإحالة لمجلس التأديب أكثر من مرة، ونقل جميع أفراد وأمناء الشرطة خريجي دفعات منذ إنشاء المعهد.

وصرح مصدر مسؤول، أنه تم فتح باب التظلمات، والنظر في الظروف الخاصة لكل تظلم قبل نهاية الشهر الحالي.