برلماني: سماسرة الحج ومكاتب السياحة غير الشرعية تسرق أحلام المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار مافيا شركات السمسرة في الحج والعمرة، ومكاتب خدمات السياحة غير الشرعية، والتي تستغل تشوق المواطنين البسطاء لزيارة بيت الله الحرام في تحصيل مبالغ غير مستحقة لهم.

وأوضح مشهور، أن هذه المكاتب تعمل دون غطاء شرعي وقانوني لها، وتعرض القطاع السياحي لخسائر وتتهرب من دفع الضرائب وحقوق الدولة عليها، وبالتالي فالحجاج يقعون فريسة اما سماسرة الحج وهم الوسطاء بين شركات السياحة والراغبين بالحج، واما الوقوع فريسة لمكاتب ذات صبغة غير شرعية.

وأشار إلى أن المكاتب غير الشرعية تبدأ مع قرب انطلاق موسم الحج، في الانتشار على المواقع الإلكترونية والقيام بدعاية إعلانية وهمية للترويج لنفسها كباب خلفي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وطالب النائب بزيادة جهود التوعية للمواطنين بضرورة التعامل المباشر مع شركات السياحة المعروفة والمعتمدة، لتجنب الوقوع فريسة لعمليات النصب باسم الدين.