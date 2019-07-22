بروتوكول تعاون بين الوطنية للصحافة وإعلام القاهرة لتنمية معارف المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه في إطار تطوير مناهج وطرق تأهيل الصحفيين والإعلاميين، بحث مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمس، قبل الحوار المفتوح مع أساتذة وطلاب جامعة القاهرة توقيع برتوكول تعاون مع كلية الإعلام لتطوير معارف ومهارات المعيدين والمدرسين المساعدين وربطهم بواقع الصحافة والإعلام في مصر.

وأوضح جبر، في بيان أصدره اليوم، أن هذا سيتم من خلال مجموعة برامج تدريبية وانشطة تنظمها الهيئة ودعم البرامج الدراسية الجديدة، مع الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في التكنولوجيات الرقمية، وذلك في إطار مهام ومسؤوليات الهيئة الوطنية للصحافة في دعم مهنة الصحافة وتطويرها.

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وأشار جبر، إلى أن الصحافة المطبوعة عليها الآن أن تتفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة بكل منجزاتها وتحدياتها التقنية، وأن تؤهل نفسها للتحول الرقمي واستيعاب التطورات الجديدة، مؤكدا أن الثورة الصناعية الرابعة تتطلب محررا صحفيا مؤهلا للتعامل مع الرقمية ببرمجياتها وتجهيزاتها، وملما بالأبعاد المعرفية والمهنية لصناعة الصحافة في عالم اليوم، وأوضح أن الهيئة لديها رؤية متكاملة في هذا الصدد، وخلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة عن مجموعة خطط وبرامج تنفيذية تتضمن مشروعات للتحول الرقمي للمؤسسات الصحفية القومية المصرية بدأ تنفيذ بعضها، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الصحفية القومية اتخذت خطوات مهمة في طريق التحول الرقمي.

وشدد كرم جبر، على أن الصحفي المؤهل معرفيا ومهاريا وتقنيا هو القادر على التصدي للشائعات ورصد ومواجهة الأخبار الكاذبة، وتقديم محتوى صحفي يتسم بالاحترافية العالية والمصداقية والقدرة على كسب ثقة القراء.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة لقاهرة، إنه سيتم إطلاق برنامج جديد للإعلام الرقمي بالفرع الدولي للجامعة (جامعة القاهرة الدولية الجديدة) بمدينة السادس من أكتوبر، يواكب التطورات والمستجدات الراهنة والمستقبلية في صناعة الصحافة والإعلام في العالم، يمنح درجة علمية مزدوجة في الإعلام وتكنولوجياته الرقمية، تنفذه كلية الإعلام جامعة القاهرة ومن خلال شراكة مع جامعة أجنبية وبتعاون ودعم من الهيئة الوطنية للصحافة.