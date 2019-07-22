مكافأة لجميع العاملين بالأزهر بمناسبة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: وجه شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بصرف مكافأة مقطوعة قدرها 800 جنيه لكافة العاملين بالأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال بيان صادر عن الأزهر، اليوم الاثنين، إن هذا التوجيه يشمل كافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين.​

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