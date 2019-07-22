أول تحرك من الأعلى للإعلام بشأن مخالفات تغطية مباراة الزمالك والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

بدأ اجتماع لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين؛ لمناقشة عدد من مخالفات البرامج الرياضية عقب استئناف مباريات الدوري المصري العام أمس بمباراة الزمالك والجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وذكرت مصادر بالمجلس الأعلى للإعلام، أن اجتماع اللجنة المنعقد الآن، يبحث الشكاوى الخاصة بحلقة برنامج الزمالك اليوم، عقب مباراة الزمالك والجونة أمس، مشيرة إلى أن العقوبات ربما تصل إلى إيقاف بث البرنامج.

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وقال فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن اللجنة من المقرر أن تناقش عددًا من المخالفات المهنية والأخلاقية التي وقعت فيها بعض البرامج الرياضية عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة.

وأشار عمر إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش هذه المخالفات وتعد توصياتها حول الإجراءات المناسبة لهذه الوقائع ورفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط ومعايير تم إعلانها من قبل المجلس وسيتم معاقبة من يخالف هذه الضوابط المهنية.

الجدير بالذكر أن العقوبات قد تشمل إيقاف البرنامج لفترة زمنية أو عقوبات مالية يقررها المجلس وفقًا لحجم المخالفات التى يتم رصدها.