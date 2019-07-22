البيئة تشارك في احتفالية محافظة المنوفية بيوم البيئة العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي تحت شعار "دحر تلوث الهواء" بكلية الهندسة بشبين الكوم والذي نظمته محافظة المنوفية بالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا وبحضور اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، وممثلي الجهات المختلفة من جامعة المنوفية ووزارة الصحة والوحدة المحلية بمدينة شبين الكوم، ووكلاء وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وحسب بيان، الاثنين، تضمنت الاحتفالية، عرضًا لإنجازات محافظة المنوفية في مجال حماية البيئة وأوجه التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة لتنفيذ كافة المبادرات والحملات التوعوية بهدف الحد من مخاطر تلوث البيئة كما قام فرع البيئة بوسط الدلتا بعرض جهوده في مجال الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأهدى محافظ المنوفية، درع المحافظة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقديرًا لجهودها المتميزة في مجال البيئة ودعمها للمحافظة في دفع إجراءات الحفاظ على البيئة سواء باتخاذ إجراءات القانونية لتطبيق القانون أو رفع الوعي البيئي، كما قام بتقديم شهادات تقدير للمتميزين بمجال البيئة تقديراً لمجهوداتهم.

وعلى هامش الاحتفال، أقيم معرضًا بيئيًا تضمن كتيبات ومطويات وبوسترات من إنتاج وزارة البيئة تحمل في مضمونها التوعية بأهم القضايا البيئية التي تواجه المجتمع وكيفية تكاتف الجهود مع الجهات المعنية والمواطنين للحد منها ومن بينها قضية تلوث الهواء.