"الصحفيين العرب" يدين زيارة بعض أعضائه لإسرائيل ويهدد بإجراءات حاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على:

​ذكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، أن وكالات الأنباء نقلت عن مصادر إسرائيلية وصول وفد من 6 صحفيين عرب من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأكد يوناثان جونين رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية فى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوفد سيزور مركز تخليد ذكري " الهولوكوست " والكنيست والاماكن المقدسة فى القدس .

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وأوضح بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية أيضاً ان وفد الصحفيين المذكور سيزور ايضا حيفا والناصرة وتل ابيب بالاضافة الى لقاءات مع اعضاء فى الكنيست ومسئولين فى وزارة الخارجية الاسرائيلية ، بالاضافة الى اكاديميين اسرائيليين .

وأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة في بيان له، هذه الزيارة من جانب هؤلاء الصحفيين حيث تتنافي وتتعارض مع النظام الاساسي للاتحاد العام للصحفيين العرب الذى يدعو إلى تعبئة الرأي العام العربي ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني تأكيداً على استمرار الصراع العربي الصهيوني حتي يتم تحرير كل التراب العربي المحتل .

وحذر الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة أعضائه من الوقوع فريسة لمخططات العدو الصهيوني التي تهدف إلى تطبيع العلاقات معها ؛ الأمر الذى يؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية وسيقوم الاتحاد العام للصحفيين العرب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي صحفي عربي ينصاع للمخطط الاسرائيلي الذى يتعارض مع محاربة التطبيع .