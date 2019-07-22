البيئة: حملات توعية للفلاحين بالمنصورة حول الاستفادة من المخلفات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نفذ جهاز شئون البيئة بالمنصورة، بالتعاون مع الإدارة الزراعية والإدارات الفرعية بالقرى، برنامج عمل لتنفيذ حملات توعية للفلاحين حول طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية للتأكيد على أهمية التدوير وعدم الحرق، وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بالبدء في حملات توعية استباقية في هذا المجال قبل بدء موسم حصاد الأرز.
وحسب بيان، اليوم، عقد فريق التوعية ندوة بالوحدة المحلية بمنشأة الجمال مركز منية النصر حول طرق التصدي لمكافحة تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف وجهود وزارة في الحد من تلوث الهواء.
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