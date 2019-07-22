محافظ الجيزة يضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة شبرامنت

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

ضبط أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بترعة شبرامنت بمركز ومدينة أبوالنمرس، خلال جولة اليوم الاثنين؛ لتفقد حالة النظافة والإشغالات بعدد من القرى بالمراكز.

وأكد المحافظ- وفق بيان- أنه تم التحفظ على السيارة المخالفة تطبيقا للقانون، ولن يتم تسليم المخالف سيارته قبل سداد الغرامة المالية الموقعة عليه، مشددا على توقيع غرامة رادعة على المخالف لتكون رسالة لكل من يتعدى على أي مجرى مائي بإلقاء المخلفات به.

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ووجه المحافظ بتكثيف الحملات لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الرتش أو مخلفات الصرف الصحي بأبطي مجرى مائي أو على جانبي الطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على تنظيم دوريات وأكمنة للمرور الدوري لضبط السيارات.

وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع هيئة الطرق والكباري؛ لرفع كفاءة طبقة الرصف بطريق مصر أسيوط؛ لما له من أهمية كبيرة لمستخدميه، خاصة وأنه يربط بين العديد من المراكز، ويشهد كثافات مرورية عالية على مدار اليوم؛ للتسهيل على المواطنين.

وقرر المحافظ- خلال جولته بمراكز ومدن الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين- استبعاد رؤساء وحدات منيل شيحة والطرفاية، وإيقاف رئيس وحدة أبو رجوان بمراكز أبو النمرس والبدرشين، وإحالتهم للتحقيق؛ لتدني مستوى النظافة بنطاقهم، مؤكدا عدم التهاون تجاه أي تقصير في أعمال النظافة، موجها بعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام ورفع أي إشغالات أولا بأول.​