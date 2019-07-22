الحكومة تفعل غرفة عمليات لمتابعة الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

فعل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، غرفة العمليات المركزية، على أن تستمر في أعمال المتابعة حتى عودة آخر فوج للحجاج المصريين من الأراضي المقدسة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن متابعة موسم الحج هذا العام 1440 هـ- 2019م

وأكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تلك المتابعة تأتي في إطار حرص الحكومة المستمر على ضمان سير موسم الحج بسهولة ويسر، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه ‏الحجاج المصريين، والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأضاف "عبد التواب"، في بيان، اليوم الاثنين، أن غرفة العمليات المركزية، تتابع موقف رحلات سفر وعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة والموقف الصحي لهم، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الغرفة تتشكل في حضور ممثلي وزارات (الداخلية– السياحة– التضامن الاجتماعي– النقل– الطيران المدني– الصحة والسكان)، وتنسق وتتواصل بشكل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة.

وتابع "عبد التواب"، أن الهدف من عملية التواصل مع البعثة الرسمية للحج، التأكد من تقديم كل أنواع الرعاية للحجاج المصريين المتواجدين بالأراضي المقدسة، وتضافر جهود كل الجهات المعنية لتيسير إجراءات ورحلات سفر وعودة الحجاج من خلال المنافذ المختلفة (المطارات– الموانئ– المنافذ البرية).

Advertisements

من جهته، أشار اللواء علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, إلى أن إجمالي عدد تأشيرات الحجاج المصريين هذا العام بلغت (70835) حاجًا، موزعة على النحو التالي: حجاج السياحة (36000) حاجًا، حجاج الجمعيات (12335) حاجًا، حجاج القرعة (22500) حاجًا.

وأضاف "هريدي" أن عدد الحجاج المصريين المغادرين لأداء مناسك الحج إلى الأراضي المقدسة بلغ حتى أمس الأحد الموافق 21 يوليو 2019 عدد (3518) حاجًا من حجاج القرعة، بنسبة (5%) من إجمالي عدد الحجاج.

وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بالموقف الصحي للحجاج المصريين، أكد "هريدي" أن الحالة الصحية لهم مستقرة ولا توجد حتى الآن أية مشكلات صحية بينهم.

الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات المركزية ‏بالمركز متصلة بغرف العمليات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية عبر شبكة (الفيديو كونفرانس)، وعدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية, ومجهزة بكافة أجهزة ‏الاتصال اللازمة لمتابعة موسم الحج لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما قد يظهر من مشكلات والتعامل معها ‏والتدخل لحلها على الفور من خلال التواصل المباشر وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة.

​