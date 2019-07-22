مصر | "أنكروا سرقة المضبوطات".. الحبس 4 أيام لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنكروا سرقة المضبوطات".. الحبس 4 أيام لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام، على ذمة التحقيقات تخصص في سرقة الشقق السكانية

وتعود البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة النزهة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط "اربعة عاطلين" بدائرة قسم شرطة النزهه سبق اتهامهم في قضايا " سرقة " وذلك حال وجودهم في "عربية سزوكي" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" - وشاشات عرض كبيرة ولاب توب").

وبمواجهتهما اانكروا سرقة المضبوطات، وأضافوا عدم تشكيلهم لتشكيل عصابي اتخذت الإجراءات القانونية وحررمحضر وتوالت النيابة التحقيق.