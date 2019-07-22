مصر | عاجل.. المؤبد لـ11 متهما والمشدد 15 عاما لآخرين في خلية "داعش سوريا والعراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المؤبد لـ11 متهما والمشدد 15 عاما لآخرين في خلية "داعش سوريا والعراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها علي 15 طالبا متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

حيث عاقبت 11 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعاقبت متهم واحد بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.