مصر | "التعدي عليها جنسيًا"...مفاجآت جديدة في قضية "فتاة العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعدي عليها جنسيًا"...مفاجآت جديدة في قضية "فتاة العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "دينا المقدم" المحامية، بالقضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، أن أميرة أحمد، التي تم اغتصابها من شاب بالعياط ويدعى "فهد الأمير" والشهير بـ"مهند" عن طريق استدراجها لاستلام التليفون، كانت تعمل في وقت سابق بمصنع بالعاشر، وكان يوجد أتوبيس خاص بالمصنع يتم من خلاله نقل العاملين.

فيما نفت ما قاله المحامي "أحمد مهران" محامي المجني عليه، أنها تعمل بالقاهرة عند شخص يدعى "الأخرس" وكانت تقيم عنده قبل الواقعة وهذا ما أكده والدها، أنها تركت مصنع العاشر منذ فترة وتعمل بالفيوم مكان إقامتهم.

وفجرت المحامية مفاجأة "لبوابة الخليج 365"، أن الفيديو الذي تم تداوله والذي يرصد لحظة نزول أميرة من الميكروباص واستقلالها سيارة المجني عليه، أنه لا تعرف المجني عليه وكانت المرة الأولى التي تراه فيها، فيما كشفت أنه كان هناك شخص آخر بصحبة المجني عليه، ولكن تركهم بعد حوالي 15 متر من لحظة ركوب الفتاة.

وصرحت المحامية لـ"الخليج 365"، أن والد الفتاة كان على علم ب "إبراهيم"، الذي استدرجها من الفيوم لمقابلتها، لأنه كان قد تقدم هذا الشخص منذ سنة لخطبتها ولكن والدها رفض، فيما ظلت الفتاة بصحبته بعد رفض والدها، ولكن والدها كان لا يعلم ذلك.

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وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس الشابين "وائل" 22 عامًا وصديقه الذي كان برفقته "إبراهيم" بعد معاونتهم مع المتهم "الأمير فهد" في استدراج الفتاة "أميرة"، بالإضافة لتجديد حبس الفتاة لحين ظهور تقرير الطب الشرعي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستعجلت نيابة العياط، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، وكشف مصدر مطلع، تفاصيل جديدة حول واقعة استدراج الفتاة وتدعى "أميرة.أحمد.ع" تبلغ من العمر 15 عامًا لمنطقة جبلية بمنطقة العياط وهي "قرية طهما" عن طريق "صديق صاحبها" ويدعى "الأمير فهد" في عقدها الثاني من عمره.

حيث كشف أن يوم الواقعة جاءت من مدينتها "الفيوم" للجيزة لقضاء يوم مع حبيبها ويدعى "وائل" في عقده الثاني من العمر، وفوجئت بصديقه الثاني ويدعى "إبراهيم" في حديقة الحيوانات، وبعد بضعة ساعات تركها حبيبها وصديقه، وتلقت بعد ذلك تليفونًا من أحد الأشخاص "الصديق الثاني لحبيبها" ويدعى "الأمير فهد " ويعمل سائق المتهم، بحجه ذهابها له لأخذ الهاتف الخاص بحبيبها"وائل"، فحاول استدراجها لاغتصابها تحت تهديد السلاح، ولكن تم اصابته بطعنات متفرقة بجسده، إلى أنها أودت بحياته على الفور وفارق الحياة.

فيما أفاد المصدر، أنه استغاثت بأحد قاطني منطقة العياط، لتوصليها لأقرب مركز شرطة، مضيفًا أنها أعطت رقم الهاتف الخاص بوالدها له ليتصل به ويبلغه بما حدث، وعلى الفور جاء على مركز شرطة العياط.

فيما أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس الشابين "وائل" و"إبراهيم" وتوجيه تهمة معاونه المتهم في استدراجها، وحبس الفتاة المجني عليها" أميرة. أحمد.ع"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على الطب الشرعي للتأكد ما قالته في التحقيقات، والتصريح بدفن المتهم السائق "الأمير فهد".