مصر | إحالة مسجل خطر للمحاكمة لاتجاره بالمواد المخدرة في المرج

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قررت نيابة المرج، إحالة مسجل خطر للمحاكمة، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 250 جراما لمخدر الهيروين.

وتعود البداية عندما كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج، تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضيتين، آخرهما قضية سلاح بدون ترخيص، وذلك حال استقلاله دراجة نارية ملكه بدون لوحات معدنية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما- ميزان حساس - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالي).

وبسؤاله اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيقات.