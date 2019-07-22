مصر | عيادات مستشفيات الشرطة تقدم العلاج لـ١٣٢ مواطنا بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عيادات مستشفيات الشرطة تقدم العلاج لـ١٣٢ مواطنا بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التي بلغت 132 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.