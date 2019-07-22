مصر | محام يحتجز سمسارة ويجبرها على توقيع إيصالات أمانة في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محام يحتجز سمسارة ويجبرها على توقيع إيصالات أمانة في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجز محامٍ وصديقه سمسارة شقق، خمسينية العمر، بحي الدقي، بسبب وجود خلافات مالية بينهم، ما دفعها إلى إلقاء نفسها، من الطابق الخامس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بسقوط سيدة خمسينية العمر من الطابق الخامس، بأحد العقارات بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين وجود خلافات مالية بين المتوفاه "سمسارة شقق"، وبين محامي وصديقه بالعقار محل الجريمة، قيمتها 40 ألف جنيه، حول تأجير شقق سكنية، ويوم الواقعة استدرجاها واحتجزاها داخل غرفة بالطابق الخامس "محل الواقعة"، وأجبراها على توقيع ايصالات أمانة، وبمحاولتها الهرب منهما قامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

وتمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والقوة المرافقة له، من القبض على المحامي وصديقه وحارسة العقار محل الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.