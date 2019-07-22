مصر | حبس تشكيل عصابي 4 أيام تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي 4 أيام تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام، على ذمة التحقيقات تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بالنزهة.

وتعود البداية في أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة النزهة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط "عاطلين وسائق" - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق اتهامهم في قضايا "سرقة وسائل نقل - سرقة بالإكراه - سلاح أبيض" وذلك حال وجودهم في "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" - سلاح أبيض "سكين" - " كتر").

وبمواجهتهما اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "الخطف"، وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية وحررمحضر وتوالت النيابة التحقيق.

