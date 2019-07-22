مصر | سرقوا "مشغولات ذهبية".. رحلة الشرطة لضبط عصابة "علي بابا" بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقوا "مشغولات ذهبية".. رحلة الشرطة لضبط عصابة "علي بابا" بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد المواطنين.

فقد تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بدائرة القسم باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى قدره (82.900 جنيه، هاتف محمول) من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة تعمل طرف المجنى عليه - سن 35، حارس العقار محل الواقعة - سن 36 - مقيم بذات العنوان"زوج الأولى")، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وأضافت الأولى بأنها نظرًا لطبيعة علمها طرف المجنى عليه تمكنت من مغافلته والاستيلاء على المسروقات وتسليمها للمتهم الثانى بقصد التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأولى أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بالغرفة سكنهما بالمسكن محل الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.