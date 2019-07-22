مصر | سبق اتهامه في 53 قضية.. مسجل خطر يعتدي على فتاة بسلاح أبيض بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبق اتهامه في 53 قضية.. مسجل خطر يعتدي على فتاة بسلاح أبيض بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى المواطنات (بائعة مناديل - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان - مصابة بجرح نافذ بالبطن).

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة قررت بأنه حال تواجدها بحديقة بميدان العتبة دائرة القسم قام (بائع خردوات بذات الميدان - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - مسجل شقي خطر سرقات عامة وسبق اتهامه فى عدد 53 قضية أخرهم قضية مخدرات) بالتعدي عليها مستخدمًا سلاح أبيض عبارة عن (سكين) كان بحوزته محدثًا إصابتها المشار إليها على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.