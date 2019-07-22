مصر | تحرير 2029 مخالفة تموينية وقضية بوسائل النقل العام

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حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية، 1002 قضية تموينية متنوعة ضمت «مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محال عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية».

على جانب آخر، تكللت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 12 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و1015 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.