أخبار مصر | في إطار "حياة كريمة".. "صناع الخير" توزع 160 نظارة طبية على أهالي قرية الخرطوم بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في إطار "حياة كريمة".. "صناع الخير" توزع 160 نظارة طبية على أهالي قرية الخرطوم بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية، أعمالها في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالقرى والمحافظات التي تم تحديدها لإطلاق المبادرة للعمل بها.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم توزيع 160 نظارة طبية للأهالي الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم خلال قافلة العيون التي تم إطلاقها بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور أسامة داود رئيس مجلس مدينة بدر.

وأضاف "عبد الجليل"، أنه جارٍ الآن، فحص الحالات التي تستدعي تدخل جراحي تمهيدا لإجراء العمليات بعد التأكيد من استحقاقها، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية مجانية بالكامل ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والتي تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي بالمحافظات والقرى والنجوع.

وأشار "عبد الجليل"، إلى أن تعاون مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرات الرئاسية خطوة كبيرة نحو تفعيل "الإصلاح الصحي" والذي يهدف لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين في كل محافظات مصر.