أخبار مصر | القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى ثورة يوليو: ستظل إنجازا وطنيا بطوليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى ثورة يوليو: ستظل إنجازا وطنيا بطوليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء في البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازاً وطنياً بطولياً حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التى خرجت فى الثالث والعشرين من يوليو فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن .

وتابعت: اليوم وبعد قيام ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التى حمل لواءهما الشعب ولبت نداءهما القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقيادته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية.

وفق الله سيادتكم الى ما فيه خير مصر وشعبها..

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وكل عام وسيادتكم بخير..،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأبطال القوات المسلحة البواسل فى سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو المجيدة، كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.