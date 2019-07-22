أخبار مصر | تفعيل غرفة العمليات المركزية بــ"مركز المعلومات‏" لمتابعة موسم الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفعيل غرفة العمليات المركزية بــ"مركز المعلومات‏" لمتابعة موسم الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فعل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، غرفة العمليات المركزية، لمتابعة موسم الحج هذا العام 1440 هـ- 2019م, وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء.

وتستمر الغرفة في أعمال المتابعة حتى عودة آخر فوج للحجاج المصريين من الأراضي المقدسة.

وأكد المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, أن تلك المتابعة تأتي في إطار حرص الحكومة المستمر على ضمان سير موسم الحج بسهولة ويسر, وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ‏الحجاج المصريين, والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأضاف "عبد التواب", أن غرفة العمليات المركزية, تقوم بمتابعة موقف رحلات سفر وعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة والموقف الصحي لهم، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن, مشيراً إلى أن الغرفة تتشكل في حضور ممثلي وزارات (الداخلية– السياحة– التضامن الاجتماعي– النقل– الطيران المدني– الصحة والسكان)، وتقوم بالتنسيق والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة.

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وتابع "عبد التواب", أن الهدف من عملية التواصل مع البعثة الرسمية للحج هو التأكد من تقديم كافة أنواع الرعاية للحجاج المصريين المتواجدين بالأراضي المقدسة, وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لتيسير إجراءات ورحلات سفر وعودة الحجاج من خلال المنافذ المختلفة (المطارات– الموانئ– المنافذ البرية).

من جهته, أشار اللواء علي هريدي, رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, إلى أن إجمالي عدد تأشيرات الحجاج المصريين هذا العام بلغت (70835) حاجًا، موزعة على النحو التالي: حجاج السياحة (36000) حاجاً, حجاج الجمعيات (12335) حاجاً, حجاج القرعة (22500) حاجاً.

وأضاف "هريدي" أن عدد الحجاج المصريين المغادرين لأداء مناسك الحج إلى الأراضي المقدسة بلغ حتى أمس الأحد الموافق 21 يوليو 2019 عدد (3518) حاجًا من حجاج القرعة، بنسبة (5%) من إجمالي عدد الحجاج.

وفي نفس السياق, وفيما يتعلق بالموقف الصحي للحجاج المصريين, فقد أكد "هريدي" أن الحالة الصحية لهم مستقرة ولا توجد حتى الآن أية مشكلات صحية بينهم.

الجدير بالذكر, أن غرفة العمليات المركزية ‏بالمركز متصلة بغرف العمليات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية عبر شبكة (الفيديو كونفرانس)، وعدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية, ومجهزة بكافة أجهزة ‏الاتصال اللازمة لمتابعة موسم الحج لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما قد يظهر من مشكلات والتعامل معها ‏والتدخل لحلها على الفور من خلال التواصل المباشر وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة.