أخبار مصر | "العصار" يناقش مع "ترانسماش" خطوات تنفيذ إقامة مصنع بالإنتاج الحربي لتصنيع عربات السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يناقش مع "ترانسماش" خطوات تنفيذ إقامة مصنع بالإنتاج الحربي لتصنيع عربات السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، ممثلي شركة "ترانسماش هولدينج الروسية" وشركة "السكك الحديدية الروسية" والوفد المرافق لهما ، وذلك للإتفاق على الخطوات التنفيذية لإقامة مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية المقرر تصنيعها فى مصر بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وناقش الاجتماع آخر التطورات بشأن إقامة مصنع بالإنتاج الحربي لتصنيع عربات السكك الحديدية بالتعاون بين مصنع (200 الحربي) وشركة " ترانسماش هولدنج " الروسية وفقاً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الطرفين فى شهر سبتمبر 2018 ، والذى يمكن تطويره مستقبلاً بإضافة خطوط جديدة لتصنيع عربات المترو وجرارات السكة الحديد،هذا إلى جانب إقامة خط لصيانة وإصلاح عربات السكك الحديدية لتوفير خدمة الصيانة والإصلاح للعربات والجرارات بالمنطقة العربية والدول الإفريقية وذلك من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لتصنيع وصيانة عربات السكة الحديد إلى العاملين (بمصنع 200 الحربي) لتوطين هذه الصناعة في مصر.

من جانبها أكدت شركة "ترانسماش" على أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروع وفقاً للمخطط الزمنى وبدء تنفيذ الخطوات التصنيعية للمكونات المحلية لعربات القطار بمصنع 200 الحربي خلال الفترة القصيرة القادمة وبالمواصفات الفنية المطلوبة ، حيث إنه سيتم البدء بتجميع العربات وتعميق تكنولوجيا التصنيع على مراحل تصل إلى نسبة 45%.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتى عقب لقاء شركة ترانسماش هولدينج وشركة السكك الحديدية الروسيتين بالمهندس كامل الوزير – وزير النقل - لإعتماد المواصفات الفنية لعربات السكة الحديد والتى من المخطط تسليم أول عربتين منها كنموذج بحلول سبتمبر المقبل.