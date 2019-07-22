أخبار مصر | وعاظ وواعظات الأزهر يواصلون حملاتهم داخل المطارات للتوعية بمناسك الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وعاظ وواعظات الأزهر يواصلون حملاتهم داخل المطارات للتوعية بمناسك الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حملاتهم التوعوية بمناسك الحج في مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لاستقبال أفواج الحجاج قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم؛ حيث تم توزيع وعاظ الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبيل السفر إلى الأراضي المقدسة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم.

يأتي تنظيم تلك القوافل في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالتواصل المباشر مع الحجاج قبل السفر واستخدام الأساليب الميسرة في توضيح وشرح المناسك لهم.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد إن وعاظ الأزهر الشريف حريصون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، خاصةً في ظل ازدياد أعداد الحجاج كل عام؛ مما يتطلب الاهتمام بواقع الناس في الحج وتجنب التشدد في فهم النصوص، وضرورة إدراك روح الشريعة ومقاصدها في الحفاظ على النفوس.

وأضافت .إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات أن التوعية التي يعقدها المجمع في المطارات والموانئ المختلفة بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر تشهد قبولًا وتفاعلًا كبيرًا من جانب حجاج بيت الله الحرام للتعرف على كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أنها تواجدت داخل صالات الاستقبال بمطار القاهرة للتعرف على ردود أفعال الحجاج تجاه الخدمة المقدمة لهم، ومؤكدة أن الجميع يعمل في خدمتهم سواء على مستوى قوافل الأزهر المتواجدة بشكل يومي أم على مستوى التعاون من جانب سلطات المطار بإشراف اللواء أشرف أحمد حافظ المدير التنفيذي لمبنى الرحلات الموسمية.

على نفس المستوى لا يقتصر مجمع البحوث الإسلامية على التواصل المباشر مع الحجاج، وإنما يتيح التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الهدف وتوعية أكبر قدر من الناس بهذه المناسك؛ حيث تتنوع الجهود المبذولة لتناسب الاختلاف الثقافي للجمهور، سواء على المستوى المحلي أم على المستوى العالمي من خلال شروح مبسطة لهذه المناسك باللغتين العربية والإنجليزية.