أخبار مصر | النقل: مشروع الحوض العائم يساهم في حركة نقل البضائع بين مصر والسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: مشروع الحوض العائم يساهم في حركة نقل البضائع بين مصر والسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، انعقاد اجتماع مع وفد البنك الإفريقي للتنمية، لبحث التعاون في مشروعات الطرق والنقل والنهري وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الهيئة العامة للنقل النهري وقيادات وزارة النقل وممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

أكدت الوزارة في بيان لها، على أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجا واضحا في هذا المجال، لافتة إلى أن احد الطرق التي يمكن أن تكون مجالا للتعاون الاستثماري مع البنك هو طريق القاهرة /كيب تاون من خلال التعاون في تنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية (القاهرة/ارقين)، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكا وحتى أرقين خط عرض 22 ومنها إلى السودان .

وأضافت النقل أن المشروع الثاني الذي يمكن أن يكون مجالا للتعاون الاستثماري المشترك هو مشروع بناء الحوض العائم ببحيرة ناصر، والذي سيساهم في عمليات إصلاح السفن مما يعود ايجابيا على حركة نقل البضائع بين مصر والسودان وتنمية السياحة خلف السد وبين مصر والسودان، مشيرا إلى انه يعتبر جزءاً هاماً في مشروع ربط بحيرة ناصر ببحيرة فيكتوريا، موضحة أن هذين المشروعين لهما أهمية كبيرة لعدة أسباب منها رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وحرص مصر على الربط البري والنهري مع الدول الإفريقية بالإضافة أن هذه المشروعات تخدم المواطن المصري والإفريقي وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

واتفق الطرفان على قيام وزارة النقل بعمل دراسة فنية وبيئية واقتصادية للمشروعين وتقديمها إلى البنك لتفعيل التعاون الاستثماري المشترك في هذين المشروعين.