أخبار مصر | تعرف على المستندات المطلوبة بالتنسيق لطلاب شهادات المعادلة

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أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه تقرر الموافقة على فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، اعتباراً من يوم الأربعاء 24 يوليو، حتى الخميس 8 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وعلى الطالب إحضار المستندات الآتية:

1- أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات ولا تقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل.

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2- أصل شهادة الميلاد.

3- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.

وللمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت وعنوانه : www.tansik.egypt.gov.eg.