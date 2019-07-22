أخبار مصر | الإمام الأكبر يوجه بصرف 800 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يوجه بصرف 800 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصرف مكافأة مقطوعة قدرها 800 جنيه لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين، وكذا كافة العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من ناحية أخرى تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الأزهر، أن ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب المصري وقواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به جيش مصر الوفي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.