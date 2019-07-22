«الطيب» يوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين بالأزهر (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بصرف مكافأة مقطوعة قدرها 800 جنيه لكافة العاملين بالأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال بيان صادر عن الأزهر، اليوم الاثنين، إن هذا التوجيه يشمل كافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين.

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