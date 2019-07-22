شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لا نخاف ولا ننحني.. ومستعدون للموت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، «بطل هذه المرحلة هو شعبنا الأبي والذي لولا صبره ما كنا نستطيع أن نسير قدمًا في مسيرة الإصلاح».

وأضاف الرئيس:«اللي إحنا بنعمه ده مسار ملناش خيار غيره، عشان نبني بلد مرفوعة الرأس سواء في مواجهة الإرهاب، لن ننحي لهم أبدا، نحن قادرين بفضل الله تعالي، إحنا مبنخافش، مستعدون لمقابلة الموت في أي وقت، كل المصريين الشرفاء مستعدين يقابلوا ربنا لأنهم بيدافعوا عن الشرف والكرامة والإنسانية وعن الضمير وعن الخلق وعن الدين وعن الدين».

وأردف الرئيس: «نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نبني ونغير هذا الواقع إلى الأفضل، ملتزمون بأن تكون مصر قادرة على توفير حياة أفضل لأبنائها محافظين على الثوابت الوطنية». وأكد الرئيس على أن« مصر استطاعت هزيمة الإرهاب، وأننا كنا أول من حذرنا من خطورته وطالبنا المجتمع الدولي بمواجهته».