شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحقق في توريد أفلام أشعة وأحماض منتهية الصلاحية لمستشفى المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت النيابة الإدارية بالمطرية بمحافظة الدقهلية التحقيق في واقعة توريد أفلام أشعة وأحماض منتهية الصلاحية لمستشفى المنزلة المركزي.

حيث تلقت النيابة الإدارية شكاوى من توريد أفلام أشعة أسنان لمستشفى المنزلة في 27/12/2018 وتنتهى صلاحيتها في مايو 2019 بالإضافة لتوريد أحماض ومطهر منتهية الصلاحية.

وكشفت النيابة الإدارية أن الإدارة الصحية بالمنزلة أرسلت بتاريخ 27/12/2018 إذن صرف لعدد 10 آلاف فيلم أشعة أسنان وكمية كبيرة والأحماض والمطهر لمستشفى المنزلة، وبالفحص تبين أن أفلام الأشعة تنتهي صلاحيتها في مايو 2019، وأكدت المستشفى في خطاب رسمي لمديرية الصحة في 29/12/2018 أن الكميات من الأفلام المرسلة أكثر بكثير من احتياجات المستشفى، وأنها على وشك انتهاء الصلاحية ولا يمكن استخدامها قبل انتهاء الفترة المتبقية والتي تقدر بخمس شهور فقط.

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كما تضمن إذن الصرف كميات كبيرة من المطهر والأحماض منتهية الصلاحية تمامًا، ومع ذلك تم ارسالها للمستشفى ورفضت إدارة المستشفى إضافتها للمخازن لديها.

وأكدت المستندات أن أمل عبدالحليم، مدير مخازن مستشفى المنزلة، رفضت إضافة الكميات للمخازن، مؤكدة أن أفلام الأشعة ستنتهي صلاحيتها قبل استخدامها لأن الكميات أكثر بكثير من احتياجات المستشفى، وخاطبت المستشفى الإدارة الصحية بالمنزلة لإعادة الأصناف الموردة مرة أخرى للإدارة، ولكنها رفضت، وكشف مستند صادر من مستشفى المنزلة لوكيل وزارة الصحة أن مستشفى المنزلة طالبت بالتحقيق ومحاسبة المسؤول عن وجود تلك الكميات المنتهية الصلاحية من الأحماض والمطهر، وكذلك كميات كبيرة من أفلام أشعة الأسنان على وشك انتهاء صلاحيتها قبل استخدامها ولم تتخذ مديرية الصحة أي إجراءات ضد المخالفين.

واستدعت النيابة الإدارية بالمطرية مدير الإدارة الصحية بالمنزلة ومدير مستشفى المنزلة ومدير مخازن المستشفى وندب لجنة لفحص جميع الكميات الموجودة بالمستشفى وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه.

وعلى الصعيد نفسه واصلت النيابة الإدارية ببلقاس التحقيق في مخالفات مستشفى جمصه ووجود أجهزة بالمخازن غير مستخدمة رغم حاجة المستشفى لها وانفاق الملايين من الجنيهات على تجهيزات الغرف لإستخدام تلك الأجهزة في انشاء غرفة للعناية المركزة ومع ذلك لم تستخدم مستشفى جمصة الأجهزة وتحاول مديرية الصحة نقل الأجهزة لمستشفى آخر رغم حاجة مستشفى جمصة لها وبالمخالفة للقانون حيث كشفت التحقيقات أن الأجهزة تم توريدها لمستشفى جمصة من خلال منحة كويتية لتطوير المستشفى .