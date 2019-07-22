شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: حققنا إنجازات كبيرة .. ولولا الشعب ما استطعنا المضي نحو البناء والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا حققنا إنجازات كبيرة والشعب المصري صاحب الفضل ولولاه ما استطعنا المضي نحو البناء والتنمية. ووجه كلمة للشعب المصري خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة: «بشكرك على تحملك، لم يكن هناك خيار آخر، عشان نبني بلدنا وتكون مرفوعة الرأس لن ننحني أبدًا».

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