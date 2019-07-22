شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بتحديد حرم أثرى لكنيسة السيدة العذراء بمدينة البلينا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الاثنين، القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2018، بشأن تحديد حرم أثرى لكنيسة السيدة العذراء الكائنة بمدينة البلينا، محافظة سوهاج، والمسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2003، بالحدود والمعالم الموضحة بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين. وللاطلاع على نص القرار:

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