شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الإحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.
وجاء في نص البرقية: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى،،،
رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة،،،
يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازاً وطنياً بطولياً حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الإستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن .
واليوم وبعد قيام ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي حمل لواءهما الشعب ولبت نداءهما القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقيادته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية .
وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها،
وكل عام وسيادتكم بخير،».
وبعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
وقد أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأبطال القوات المسلحة البواسل في سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الإحتفال بالذكرى (67) لثورة 23 يوليو المجيدة.
كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلاً لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.
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