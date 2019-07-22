شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ثورة 23 يوليو أحدثت تحولاً عميقًا في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو، وقال السيسي: «ثورة 23 يوليو دونت صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري، وأحدثت تحولا عميقا في تاريخ مصر المعاصر». وأضاف السيسي في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة: «قدمت ثورة 23 يوليو لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، وأنهت مرحلة ومهدت الطريق أمام مرحلة جديدة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: ثورة 23 يوليو أحدثت تحولاً عميقًا في تاريخ مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.