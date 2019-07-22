«الوزير» يترأس اجتماع «الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم» (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018، وكذلك عرض الموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2019.

كما استعرض رئيس الشركة اللواء محمد نصر الله نتائج الأعمال الخاصة بعام 2018 حيث حققت الشركة إجمالي أرباح قدرها 26.9 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه النتائج تحققت لعدة عوامل منها الارتقاء بمنظومة العمل وتطوير الخدمة المقدمة والاهتمام بنقاط البيع وزيادتها والاهتمام بالعنصر البشرى بتنظيم دورات التدريب المستمرة للعاملين بالشركة ودعم تصعيد قيادات من الشباب المؤهل لتحقيق أعلى عائد من العمالة ومواكبة أدوات العمل الحديثة ورفع كفاءة أداء العاملين بمكاتب حجز تذاكر النوم وربط جميع المكاتب على مستوى الجمهورية بعدد (15) مكتب رئيسي وفرعي بالبرنامج الرئيسي (ERP) بالإضافة لتطوير موقع الشركة الإلكتروني وربطه بالبرنامج، وهو ما انعكس على زيادة إيرادات تذاكر المكاتب.

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كما استعرض الوزير ما تم إنجازه من أعمال التطوير 2018، حيث تم تطوير عدد 26 عربة نوم ألماني من أصل 46 عربة، وعدد 7 عربة نادي ألماني من أصل 12 عربة، وتطوير 13 عربة نوم أسباني من أصل 55 عربة، وعدد 2 عربة نادي أسباني من أصل 20 عربة نادي وتطوير عربة نوم ألماني كنموذج لاستكمال باقي 19 عربة من هذه النوعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسيير في هذا المجال في اتجاهيين متوازيين الأول يتمثل في تجديد وصيانة الاسطول الحالي والثاني يشمل شراء عربات جديدة، لافتًا إلى أنه من المخطط شراء عدد (108) عربة نوم ونادى جديدة وفقاً لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم حفاظًا على الإشغال الفندقي لعربات النوم.

كما شدد الوزير على ضرورة البحث عن أساليب جديدة للتسويق لمنتجات الشركة وجذب مزيد من الركاب عن طريق الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في استمرار زيادة إيرادات الشركة.