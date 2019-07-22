شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تحقق رقمًا قياسيًا في إنتاج المحاصيل السكرية لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاجية محاصيل السكر بلغت هذا الموسم حوالي 2 مليون و483 الف طن، بزيادة قدرها حوالي 320.5 ألف طن عن العام السابق، لافتاً إلى أن ذلك يعد رقماً قياسياً تحققه مصر لأول مرة، مقارنة ب 2،16 مليون طن في العام السابق.

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وأضاف «أبوستيت» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت حوالي 248.2 ألف فدان، بزيادة قدرها 5،5 ألف فدان عن العام السابق، وأن المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر بلغت حوالي 584.58 الف فدان بزيادة قدرها 104.8 ألف فدان عن العام السابق.

وأوضح وزير الزراعة أن محصول البنجر حقق بذلك زيادة قياسية في الإنتاج حيث بلغ متوسط الإنتاج من السكر حوالي 18.7 طن للفدان، مقارنة بـ 18.4 طن للفدان حققها الموسم السابق، بينما الإنتاجية الفدانية في قصب السكر زادت من 33،8الى 34,8 طن.

وأكد «أبوستيت» أن زيادة المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر، ترتب عليها أيضاً زيادة كبيرة في انتاج العلف بحوالي 150 الف طن، وبالتبعية زيادة مماثلة في الكمية المُنتجة من المولاس، تم تصديرها للخارج، ما حقق عائد قدره حوالي 800 مليون جنيه.