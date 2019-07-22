شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: آليات التخصيص المباشر للأراضي حققت نجاحا ولاقت استجابة من المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 125 لسنة 2019، بشأن وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص المباشر بالجنيه المصرى أو الدولار الأمريكي، وفقاً لعدة ضوابط منها قيام المستثمر بسداد نسبة 10% من قيمة الأرض خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة، حقق نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكدًا أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.

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وأوضح وزير الإسكان، أنه منذ تطبيق هذه الآليات، ورد إلى الهيئة 512 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبًا منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي لـ115 طلبًا حتى الآن.

وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص للـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحًا أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري تخصيصها في 21 مدينة جديدة، بلغت حوالي 960 فدانًا، وستساهم في ضخ استثمارات بنحو 35 مليار جنيه، وتوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار معاون وزير الاسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم نشر المواقع المقترحة للاستثمار بالمدن الجديدة عن طريق التخصيص المباشر، وأسعار الأراضي، على الموقع الإلكتروني «http://www.newcities.gov.eg/Investment/default.aspx».