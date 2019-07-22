"مكنش قدامنا حل تاني".. السيسي يوجه رسالة للشعب بشأن الاقتصاد والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ينتهز كل فرصة للحديث إلى المصريين، للتنويه إلى الإصلاحات التي تجريها الدولة سواء في مجال الاقتصاد، أو بناء منظومة الأمن وحماية الدولة من الإرهاب والتطرف، ليؤكد أن البطل في تحقيق كلا الهدفين المصريون.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، المقامة بالكلية الحربية، اليوم الاثنين، أن الأسر المصرية هي التي تقدم الأبناء الذين يقدمون حياتهم ودمائهم من أجل مصر: "الشعب المصري هو اللي بيقوم بالدور كله، ودورنا بينحصر في وضع الرؤية والتوجيع وتحديد السياسات، لكن لولاكم يا مصريين، ماكناش ممكن ننجح في أخطر قضيتين بيواجهوا مصر وهما الإرهاب والاقتصاد، انتوا أذكى بكتير من إن حد يخدعكم بكلام معسول".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه في كل فرصة للتحدث إلى المصريين، لن يسهو عن تقديم كل الشكر والاحترام والاعتزاز لكل مصري شريف: "كل مرة هتيجي فرصة أتكلم فيها هقدملك باسمي وباسم كل مصري شريف كل الشكر والاحترام والاعتزاز، أنا بشكرك على تحملك، لكن مكنش قدامنا حل تاني".

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وقال إن مسار بناء الدولة القوية، لم يكن له بديل: "مكنش قدامنا غير اللي عملناه علشان نبني بلد مرفوعة الرأس"، مؤكدًا أن مصر لن تنحني أبدًا: "إحنا قادرين بفضل الله، وإن شاء الله مبنخافش".

وتابع الرئيس السيسي، بأن المصريين لا يخافون الموت الذي يهابه الناس: "الموت اللي الناس بتخاف منه، احنا مستعدين نقابله في أي وقت، كل المصريين لاشرفاء مستعدين يقابلوا ربنا لإنهم بيدفعوا عن شرف وكرامة وإنسانية وضمير وخلق ودين"، مشيرًا إلى أهمية ما حدث بالإصلاح الاقتصادي من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة: "هنفضل نبني ونشتغل وطول ما إحنا متحملين وقادرين على المواجهة والبناء هتجدوا نتائج أفضل".