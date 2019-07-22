بـ10 ملايين دولار.. منحة من الصين لتوريد معدات لكلية التكنولوجيا بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مصر والصين لمنحة مشروع توريد المعدات التعليمية للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، بقيمة 10 ملايين دولار.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية، كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنى أحمد، رئيس القطاع الأسيوي بالوزارة، في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين لتعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والتي يتم تخصيصها لمشروعات قومية تخدم أهداف التنمية في العديد من المجالات من أهمها مجال التعليم المهني.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار الاستثمار في رأس المال البشرى، موضحة أن هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي على مستوى كافة المراحل التعليمية وذلك بهدف إعداد الشباب المصري وتزويده بكافة المتطلبات الحديثة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأشارت الوزيرة، إلى أن العلاقة بين مصر والصين استراتيجية والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقيات بين البلدين، مؤكدة أن الكلية التكنولوجية المصرية-الصينية تعد نموذجًا للشراكة بين البلدين في مجال التعليم المهني حيث اشترك في تأسيسها كلية تكنولوجيا المعلومات ببكين ومؤسسة مصر الخير وجامعة قناة السويس، وذلك لتنمية وصقل مواهب الطلاب من خلال تطبيق التكنولوجيا الصينية في مجال التعليم المهني والتكنولوجي.

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ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي أن هذه الكلية بدأت في جامعة قناة السويس العام الماضي، وهذا المشروع يدعم خريجي المدارس الفنية، موضحا أن هذه الاتفاقية ستتضمن توريد الاجهزة والمعدات الخاصة بالمعامل، وقدم شكره للوزيرة، على دورها في تخصيص هذه المنحة لوزارة التعليم العالي.

وأكد السفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، أن هذه أول اتفاقية يوقع عليها منذ استلام عمله في مصر، موضحا أن هذه الكلية تعتبر أول مشروع مشترك بين مصر والصين في مجال التعليم الفني، مشيرا إلى أن هناك توافق بين البلدين في مشروعات التعليم الفني في إطار الربط بين مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح أن التعاون في مجال التعليم الفني يساهم في اعداد المزيد من الشباب الاكفاء في مصر، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الصينية تستثمر في مصر وتهتم بزيادة الاستثمار في مجال التعليم الفني، مؤكدا أن في المستقبل سيكون هناك المزيد من الاتفاقيات بين مصر والصين في مجال التعليم الفني.

الجدير بالذكر، أن إجمالي مشروعات التعاون التنموي بين مصر والصين وصلت إلى 1.6 مليار دولار في قطاعات النقل والاسكان والتعليم والتعليم العالي، فيما تبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر نحو 7 مليار دولار.

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