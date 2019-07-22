القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 67 لثورة يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وحسب بيان، للعقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم، جاء نص البرقية:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازاً وطنياً بطولياً حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التي خرجت فى الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

Advertisements

واليوم وبعد قيام ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي حمل لواءهما الشعب ولبت نداءهما القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقيادته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية .

وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها ..،

وكل عام وسيادتكم بخير ..،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأبطال القوات المسلحة البواسل في سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو المجيدة .

كما أصدر الفريق محمد فريد توجيهاً مماثلاً لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.