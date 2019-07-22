ضبط تشكيل عصابي بالعبور تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بمنطقة العبور.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العبور، أفادت قيام عنصرين إجراميين (عامل محكوم عليه في قضيتي "سلاح أبيض وسرقة"، عاطل محكوم عليه في 4 قضايا "تبديد وخيانة أمانة") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فيما بينهما في ارتكاب حوادث سرقات المساكن.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ترددهما على دائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات (2جهاز "لاب توب" -بلاي ستيشن-ساعة يد -مشغولات فضية -2 سماعة -فلاشة ميموري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.