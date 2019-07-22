بعد 5 وقائع.. ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، 4 أشخاص كونوا تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بمدينة العاشر من رمضان. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر أفادت قيام 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن. Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزة أحدهم عتلة حديدية، اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع بدائرة القسم، أرشدوا عن المسروقات (أجهزة كهربائية-اسطوانة بوتاجاز). يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والتشكيلات العصابية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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