ضبط مزارع حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، مزارع لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية، بدون ترخيص، داخل مسكنه بمركز ديرمواس. معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس بمديرية أمن المنيا أفادت قيام مزارع (مقيم بقرية دلجا دائرة المركز) بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (طبنجة -4 فرد خرطوش -2فرد محلى -الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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