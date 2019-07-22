محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مرتكبي واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد المواطنين بالتجمع الخامس.
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من أحد المواطنين بدائرة القسم باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي قدره
82 ألف و900 جنيه، هاتف محمول، من داخل مسكنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة تعمل طرف المجني عليه، وزوجها حارس العقار محل الواقع).
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة "، وأضافت الأولى بأنها نظراً لطبيعة عملها طرف المجني عليه تمكنت من مغافلته والاستيلاء على المسروقات وتسليمها للمتهم الثاني بقصد التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأولى أيدها.
تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بالغرفة سكنهما بالمسكن محل الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خادمة وزوجها وراء الواقعة.. الداخلية تكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية في التجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.