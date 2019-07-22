"مبلغ بغيابه".. ضبط طالب جامعي حاول سرقة ماكينة صراف آلي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، طالب جامعي، لاتهامه بمحاولة سرقة ماكينة صرف آلي خاصة بفرع أحد البنوك، بمنطقة الرمل.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا، بقيام أحد الأشخاص بالعبث بماكينة الصراف الآلي الخاصة بفرع أحد البنوك، حيث تبين وجود ثقب صغير بالمكان الخاص بإدخال كارت الائتمان بالماكينة.

بالانتقال والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام أحد الأشخاص يرتدي "كمامة" بالعبث بالماكينة باستخدام أداة "لحام" دون الوصول للمبالغ المالية بداخلها.

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على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب جامعي-مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، ومقيم حالياً بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل بالإسكندرية)، ومبلغ بغيابه بقسم شرطة أول طنطا.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ماكينة اللحام، كمامة، حقيبة ".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.