للتصالح.. تأجيل معارضة تامر عاشور على حبسه بتهمة التهرب الضريبي لـ 30 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنان تامر عاشور، في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 30 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل للتصالح، وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".