ضبط مسجل خطر اعتدى على بائعة مناديل في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، مرتكب واقعة التعدي على فتاة بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بدائرة قسم شرطة الموسكى.
تلقى قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى المواطنات (بائعة مناديل- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان-مصابة بجرح نافذ بالبطن).
بالانتقال والفحص وسؤال المصابة قررت بأنه حال تواجدها بحديقة بميدان العتبة دائرة القسم قام (بائع خردوات بذات الميدان-مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية -مسجل شقي خطر سرقات عامة وسبق اتهامه في 53 قضية آخرهم قضية مخدرات) بالتعدي عليها مستخدماً سلاح أبيض عبارة عن (سكين) كان بحوزته محدثاً إصابتها المشار إليها على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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