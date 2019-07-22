لإحرازهم عدد من الميداليات.. وزير الداخلية يكرم فريق اتحاد الشرطة الرياضي للجودو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه محمود توفيق وزير الداخلية، بتكريم فريق اتحاد الشرطة الرياضي للجودو، لإحرازهم عدد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولة الشرطة العربية للجودو، وأناب اللواء مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية لتكريم اللاعبين ومدربيهم على ما بذلوه في تقديم مستويات موفقة بالبطولة.

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير جهود أبنائها في كافة المجالات والتي من بينها المجال الرياضي، فقد شارك اتحاد الشرطة الرياضي بعدد من لاعبيه، ببطولة الشرطة العربية للجودو والتي أقيمت بالعاصمة العراقية "بغداد"، في الفترة من 17-22 يونيو 2019، وفوز أربعة من لاعبي اتحاد الشرطة بمراكز متقدمة في البطولة، وإحرازهم عدد من الميداليات "ذهبية–فضية-برونزية"، وحصول الفريق على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة بين الدول العربية المشاركة وعددهم (10) دول .